Am 21. Spieltag der Bundesliga hat Werder Bremen 2:0 beim 1. FSV Mainz 05 gewonnen: Es waren die ersten Punkte der Bremer im Jahr 2017 nach vier Niederlagen in Folge. Dem Vernehmen nach dürfte Cheftrainer Alexander Nouri damit seinen Job vorerst behalten dürfen: Zuletzt waren in den Medien bereits mehrere Nachfolger für Nouri im Gespräch gewesen.

Die Bremer begannen druckvoll und gingen verdient in der 16. Minute durch einen Treffer von Serge Gnabry in Führung. Mit einem Freistoß-Tor von Thomas Delaney in der 23. Minute legten die Bremer noch einen Treffer drauf. Die Führung der Gäste zur Pause war nach einer dominanten Leistung verdient. Im zweiten Durchgang erhöhten die Mainzer den Druck.

Die Bremer ließen sich aber zunächst nicht beeindrucken und verteidigten gut. In der Schlussphase verstärkten die Bremer ihre Defensive noch weiter, sodass es für die Mainzer kein Durchkommen mehr gab. Am 22. Spieltag muss Mainz in Leverkusen ran, Bremen spielt in Wolfsburg. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 3:0, Hertha BSC - Bayern München 1:1, 1899 Hoffenheim - SV Darmstadt 2:0, Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt 0:2.