Richter haben das von Donald Trump Erlassene Einreiseverbot für Muslime gekippt. Nun sagt der Chef der US-Heimatschutzbehörde, dass es bald eine neue Version der Regelung geben könnte.

Der Chef der US-Heimatschutzbehörde hat angedeutet, dass die US-Regierung ein abgespecktes Einreise-Verbot erlassen könnte. Personen, die bereits ein Visum für die USA hätten, dürften danach einreisen, sagte John Kelly am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Dies gelte wohl auch für Inhaber von Green Cards, also Personen mit einer Arbeitserlaubnis in den USA, sagte Kelly. Damit solle sichergestellt werden, dass es nicht erneut zu Härtefällen wie bei dem ersten Einreisstopp für Angehörige aus sieben muslimischen ...

