19.02.2017 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) "Es gibt 2 Probleme: 1) wir haben zu viele Regulierungsvorhaben, die sogar noch parallel laufen. 2) Das Problem der Kommunikation - der Anleger versteht oft gar nicht, was das soll?" DDV-Umfrage: Mehr als die Hälfte der Privatanleger in Deutschland vertritt die Auffassung, dass die Regulierungsvorgaben für die Vermittlung von Finanzprodukten letztlich eher nicht...

