Was ist die Botschaft von München: Amerika ist für die Nato, aber die EU ist den USA egal? Das dürfte die Europäer kaum beruhigen.

"So viele Fragenzeichen gab es noch nie", hatte Wolfgang Ischinger zu Beginn der Münchener Sicherheitskonferenz (MSC) gesagt. Nachdem 25 Regierungschefs und 80 Außen- und Verteidigungsminister zwei Tage lang fast ununterbrochen über die in Unordnung geratene Welt diskutiert haben, muss man leider sagen: so wenige Antworten gab es auch selten.

Zwar hat der amerikanische Vizepräsident Mike Pence sich demonstrativ hinter die Nato gestellt und die transatlantische Wertegemeinschaft bekräftigt. Aber über die EU und die Einigung Europas verloren weder Pence noch seine amerikanischen Kabinettskollegen ein Wort. Was ist also die Botschaft von München: Amerika ist für die Nato, aber die EU ist den USA egal? Das dürfte die Europäer kaum beruhigen.

Einig waren sich die Verbündeten auch nur auf den ersten Blick darüber, dass alle Mitglieder ihre Militärausgaben ...

