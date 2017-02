Bei einem Verkehrsunfall im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist am Samstagabend ein 26-jähriger Mann ums Leben gekommen. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin habe mit ihrem Fahrzeug abbiegen wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Dabei übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug des 26-Jährigen und beide kollidierten miteinander. Der Wagen der 64-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert. Die 64-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der 26-jährige Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, sein 28-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt.

Die 64-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.