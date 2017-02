Meggen (ots) - An der wunderschönen Westküste der Türkei in Bodrum bei direkter Wasserlage am Meer errichtet MDM Group AG ein 37.000 qm großes Areal mit 24 Villen. Bodrum gilt als Pendant zum südfranzösischen St. Tropez. Das Sonnenparadies birgt ein riesiges Potenzial für Investoren, dass Finanz-Experten eine Immobilienrallye für die Region prophezeien.



Insgesamt stellt die MDM Group AG 24 Villen zwischen 340 qm - 800 qm zum Juli dieses Jahres fertig. Das Areal wird rund um die Uhr gesichert durch Security-Personal. Seit Februar stehen die 1.2 Millionen EUR - 3.5 Millionen EUR teuren Anwesen zum Verkauf. MDM Group AG konnte bereits 7 Immobilien veräußern und erfährt weiterhin großes Interesse insbesondere von Deutschen Investoren. Und das ist kein Zufall, denn während in St.Tropez die Goldgräberstimmung unter den Immobilienbesitzern abflacht - "ist die türkische Westküste voll im Trend", bestätigt Unternehmenssprecherin O. Utanc und führt aus: "Bodrum bietet traumhafte Strände, ein mediteranes Klima und über 300 Sonnentage im Jahr - ich sehe die Investition über 23 Millionen Euro in das Immobilienareal als vollen Erfolg für die MDM Group AG und unsere Investoren".



Auf einem 37.000 qm Areal großen Grundstück direkt am Meer errichtet MDM Group AG sein jüngstes Bauvorhaben, an dem sich Investoren seit Februar beteiligen können. Auf dem vormals brachliegenden Gelände wird die Wohnkomposition in hochqualitativer Bauweise realisiert. Das Villen-Ensemble besteht aus 24 Gebäudekörpern. Zusätzlich werden bis Frühling 2018 zwei weitere Komplexe realisiert mit insgesamt 76 Eigentumswohnungen. Die Wohnungskategorien umfassen Penthäuser mit Dachterrassen, Gartenwohnungen mit Terrasse und Etagenwohnungen mit Balkon oder Loggia.



Highlight ist die unmittelbare Nähe zur Küste: Das Bauvorhaben entsteht in unmittelbarer Nähe zum Meer, so dass man von den Wohnungen aus den Blick aufs Wasser genießen kann. Der mediterran gestaltete, autofreie Innenhof greift das Thema "Luxus" auf und bildet das Zentrum des Ensembles.



MDM Group AG lädt zur kostenlosen Besichtigung



Die traumhaften Immobilien können ab Juli dieses Jahres bezogen werden. Interessierte Investoren, können auf Rechnung von MDM Group AG kostenfrei für die Immobilienbesichtigung in einem 5 Sterne Hotel für 3 Tage residieren. In der Besichtigung ist für das Wohl der möglichen Immobilienbesitzer mit Speisen und Getränken gesorgt. Es haben innerhalb von nur zwei Wochen bislang 7 Villen einen neuen Besitzer gefunden und die MDM Group verzeichnet eine stärke Nachfrage, nach Luxusimmobilien in Bodrum.



