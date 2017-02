Kanton Aargau (ots) - Sie haben Architektur studiert und sind auf

der Suche nach dem richtigen Einstieg ins Berufsleben? Oder Sie sind

ein Unternehmen aus der Architektur- und Baubranche, das offene

Stellen zu besetzen hat? Hier setzt die Idee von ArchJobs an. Die

neue Internetplattform konzentriert sich ausschliesslich auf diese

Bereiche und möchte als Schnittstelle zwischen Arbeitssuchenden und

Arbeitgebern dienen, damit sich beide Seiten viel Zeit und Aufwand

ersparen können.



ArchJobs ist in der gesamten Schweiz tätig. Die Kooperation mit

verschiedenen Werbenetzwerken sowie regelmässige Aktivitäten auf den

gängigen Social Media Kanälen sorgen dafür, dass das Portal

landesweit Zugang zu Bewerbern und Unternehmen hat. ArchJobs legt

zudem betont Wert auf Datensicherheit. Die Server stehen in der

Schweiz und die Daten werden ausnahmslos hierzulande gespeichert und

verwaltet.



Die grössten Vorteile neben der branchenspezifischen Ausrichtung

sind die leichte Bedienbarkeit mit einfachen Such- und

Filterfunktionen sowie vor allem die niedrigen Preise für Inserate.

Gegenüber ähnlichen Jobportalen in der Schweiz liegen die Kosten für

eine Anzeige bei weniger als einem Drittel. Wer eine Annonce mit

einem Jobangebot aufgeben will, kann die Bezahlung per Onlinerechnung

durchführen. Eine Kreditkarte und damit die Übermittlung sensibler

Daten ist nicht notwendig. Ausserdem wird jedes Inserat sofort online

publiziert und bleibt ganze zwei Monate im Netz. Für einen noch

schnelleren Zugriff will ArchJobs in Kürze eine entsprechende App für

die jeweils neusten Angebote bereitstellen.



Gegründet wurde ArchJobs von einer Gruppe junger Studenten, die

sich ganz der Architektur und dem Bauwesen verschrieben haben. Ziel

der Plattform ist es, sich auf diese Bereiche zu konzentrieren, um

die unerwünschten üblichen Streueffekte allgemeiner Jobportale zu

vermeiden und den Stellensuchenden im Bereich Architektur einen

schnellen Überblick über aktuelle und interessante Arbeitsangebote zu

informieren.



Originaltext: ArchJobs

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061598

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061598.rss2



Kontakt:

ArchJobs

contact@archjobs.ch

www.archjobs.ch