Der einstige Wachstumsstar Mongolei ist von einer Staatspleite bedroht. Das rohstoffreiche Land kann kaum noch seine Schulden begleichen. Jetzt stellt der Internationale Währungsfonds eine Notfallhilfe in Aussicht.

Im Staatshaushalt der Mongolei klafft eine wachsende Lücke. Die Staatspleite droht. Daher hat sich jetzt der Internationale Währungsfonds eingeschaltet. Mit seinen Partnern stellte der IWF am Sonntag eine Zahlung von fünf Milliarden Dollar an die mongolische Regierung in Aussicht.

Allerdings muss der IWF-Vorstand der Notzahlung noch zustimmen. Eine Entscheidung wird für März erwartet. Doch die Mongolei braucht schon jetzt dringend Geld, um die Staatspleite abzuwenden. Dem Finanzministerium zufolge könnte das Land im vergangenen Jahr ein Defizit von mehr als 20 Prozent des Bruttoinlandproduktes aufgebaut haben. Die Regierung hatte sich während der vergangenen vier Jahre fünf Milliarden Dollar über Anleihen geliehen. Allein in diesem Jahr müssen mehr als 580 Millionen Dollar zurückgezahlt werden.

