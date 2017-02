BERLIN (Dow Jones)--Trotz der angespannten Finanzlage wird Griechenland aus dem dritten Hilfsprogramm des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) erheblich weniger Geld benötigen als veranschlagt. Dabei könnte es sich um einen zweistelligen Milliardenbetrag handeln, berichtet die Bild in der Montagsausgabe. "Wir haben schon die Hälfte der dreijährigen Programmdauer hinter uns und bislang knapp 32 Milliarden Euro ausgezahlt. Zum Programmende im August 2018 werden wir wahrscheinlich deutlich weniger an ESM-Rettungskrediten ausgezahlt haben als die vereinbarte Höchstsumme von 86 Milliarden Euro," so ESM-Chef Klaus Regling gegenüber der Zeitung.

Als Gründe nannte Regling, "dass der Kapitalbedarf griechischer Banken geringer war als ursprünglich geschätzt und sich der Haushalt besser entwickelt." Sollte der Internationale Währungsfonds (IWF) sein eigenes Griechenlandprogramm auflegen, "senkt das den ESM-Beitrag weiter".

