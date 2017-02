Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Henning Otte, sieht Deutschlands Rolle in der Welt als Ergebnis der 53. Münchener Sicherheitskonferenz gestärkt. "Deutschland ist in seiner Rolle als ein führender Verantwortungsträger in der internationalen Sicherheitspolitik angekommen. Die diesjährige Sicherheitskonferenz hat das ganz klar gezeigt", so Otte.

Die Welt habe sich verändert, der Brexit und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten seien dafür die wichtigsten Wegmarken. "Jetzt zeigt sich, dass Deutschland in der Sicherheitspolitik in den letzten Jahren den richtigen Weg eingeschlagen hat. Wir übernehmen selbst mehr Verantwortung", sagte Otte weiter.

Er forderte einen Ausbau des Militär-Etats zu den vereinbarten zwei Prozent: "Deswegen bleibt es wichtig, dass wir einen praxistauglichen Aufwuchs zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO mit Nachdruck verfolgen und damit der deutschen Sicherheitspolitik noch mehr Glaubwürdigkeit geben."