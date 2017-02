In Vaihingen an der Enz in Baden-Württemberg sind am Sonntag zwei Kinder tot aufgefunden worden. Der 38-jährige Vater der beiden Kinder sei noch am Tatort verhaftet worden, teilte die Polizei mit.

Die beiden Jungen im Alter von vier und fünf Jahren hatten das Wochenende bei ihrem Vater verbracht. Beide wiesen demnach schwere Kopfverletzungen auf. Vater und Mutter lebten getrennt voneinander. Die 34-jährige Mutter hatte die Kinder abholen wollen und die Toten gefunden.

Der 38-Jährige habe sich selbst verletzt und wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Er soll noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.