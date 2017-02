Wichtiger Erfolg im kolumbianischen Friedensprozess: Die noch knapp 7000 Farc-Kämpfer haben alle Kampfgebiete verlassen und sich in Zonen eingefunden, in denen sie unter UN-Kontrolle die Waffen abgeben.

Der Frieden in Kolumbien rückt näher: Alle Kämpfer der linken Farc-Guerilla haben ihre Kampfgebiete verlassen. Der Marsch aus weit entlegenen Gegenden fand mit der Ankunft der letzten 300 Guerilleros in Montañita im Departament Caquetá im Norden des Landes seinen Abschluss. "Damit sind ungefähr 6900 Guerilleros der Farc in den 26 Entwaffnungszonen", sagte der argentinische General Javier Pérez Aquin, Chef der UN-Mission, die den Prozess überwacht. Bis spätestens Anfang Juni sollen alle Waffen abgegeben werden - sie sollen eingeschmolzen und für Friedensmahnmale verwendet werden.

Kolumbiens Präsident und Friedensnobelpreisträger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...