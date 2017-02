In Barcelona sind am Wochenende mehr als 160.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie erinnerten an die Flüchtlinge, die im Mittelmeer starben und forderten, künftig mehr Migranten aufzunehmen.

Bei einer Massenkundgebung in Barcelona haben Zehntausende Menschen die spanische Regierung zur Aufnahme von mehr Flüchtlingen aus Kriegsgebieten ermahnt. Die Polizei bezifferte die Teilnehmerzahl am Samstag auf rund 160 000. Die Veranstalter - die Nichtregierungsorganisation "Casa Nostra Casa Vostra" (Unser Haus ist euer Haus) - sprachen in einer Mitteilung von der "größten Demonstration in Europa für die Rechte der Flüchtlinge" mit und bezifferten die Zahl der Teilnehmer auf eine halbe ...

