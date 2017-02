Der Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un wurde ermordet. Südkorea wirft dem nördlichen Nachbarn nun vor, das Familienmitglied des Machthabers selbst getötet zu haben.

Nach ersten Fahndungserfolgen hat Südkorea die Regierung in Pjöngjang beschuldigt, Drahtzieher des vermuteten Giftmords an dem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un gewesen zu sein. "Wir glauben, dass das nordkoreanische Regime hinter diesem Zwischenfall steht, da fünf Verdächtige Nordkoreaner sind", sagte ein Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, das für die Beziehungen mit dem verfeindeten Nachbarland zuständig ist, am Sonntag. Zuvor war ein Nordkoreaner in Malaysia festgenommen worden. Vier weitere aus dem weitgehend isolierten Land stammende Verdächtige seien noch am Tag des vermuteten Giftanschlags am Flughafen von Kuala Lumpur aus Malaysia geflohen, teilte die Polizei mit.

Zusammen mit der internationalen Polizeibehörde Interpol versuchen

