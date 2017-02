19.02.2017 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) Der MDAX erreicht neue Rekorde, der DAX nicht. "Die 2. Reihe hängt hinterher, doch ich denke, da ist jetzt auch Schluss." Endet die Hausse also 2017? Was ist dann zu tun? "Wenn die Indizes drehen, ganz raus Null Prozent Aktien im Depot". boersenradio.at im Gespräch mit: Herr Pfarrer Uwe Lang, swiss invest Länge Audio: 7:21 >> Beitrag hören ...

