Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100005259 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005259 -



Von Donnerstag, 16. bis Sonntag, 19. Februar 2017 eröffnete die

SWISS-MOTO mit einer Fülle an Neuheiten und aufwändig inszenierten

Shows die neue Töff-Saison. 70'582 Töff-Fans strömten nach Zürich zur

14. Ausgabe des grössten Schweizer Treffpunkts der motorisierten

Zweiradbranche. Zu den Besuchermagneten 2017 gehörten, neben den

Highlights von über 400 Top-Marken, die Europapremiere «Arab Diamond»

und die Privatsammlung der Rennfahrerlegenden Joey und Robert Dunlop.



Pünktlich zum Saisonstart zündete die SWISS-MOTO ein Feuerwerk für

alle Töff-Fans. Vier Tage lang knatterten die Töff-Highlights der

neuen Saison im Scheinwerferlicht der Messe Zürich und begeisterten

70'582 Besucherinnen und Besucher aus der Schweiz und dem

angrenzenden Ausland. Im Trend lagen dieses Jahr Retro-Bikes,

kostengünstige Allrounder, futuristische Designs und noch mehr

Elektronik. Bei der Töff-Bekleidung rücken Klassik-Design,

individuelles Outfit und vor allem Lifestyle immer mehr ins Zentrum

des Interesses. Messeleiter Yves Vollenweider freute sich über den

gelungenen Startschuss: «Die sehr positiven Rückmeldungen der

Aussteller, das gewaltige Medienecho und die funkelnden Augen der

Töff-Fans bestätigen erneut, dass die SWISS-MOTO für das Töff-Land

Schweiz zu einem fixen Jahresevent geworden ist.» Die angereisten

Töff-Enthusiasten nutzten die Gelegenheit denn auch, um vor

Saisonbeginn die Fülle an Neuheiten Probe zu sitzen und sich aus dem

riesigen Bekleidungs- und Zubehörsortiment die passende Ausrüstung

für die kommende Töff-Saison zusammenzustellen.



Besuchermagnete waren die private Sammlung persönlicher

Rennmotorräder, Ausrüstung, seltener Pokale und

Original-Werkzeugboxen der beiden Rennfahrerlegenden Robert und Joey

Dunlop, das Show-Bike «Arab Diamond» mit den weltweit grössten je

verbauten Felgen und einer Lackierung, die schimmert wie ein Diamant,

sowie Autogrammstunden vieler prominenter Gäste aus der Welt des

Motorsports.



Die nächste SWISS-MOTO wird vom 22. bis 25. Februar 2018 in der

Messe Zürich stattfinden.



Kompletter Schlussbericht: http://bit.ly/2kBzxvT

Medienkit (PDF, 300 MB): http://bit.ly/2kQFzrQ



Originaltext: SWISS-MOTO / MCH Group

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005259

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005259.rss2



Kontakt:

Ansprechpartner für die Medien

Andreas Sieber | Kommunikationsleiter

T +41 58 206 30 75 | F +41 58 206 21 89 |

andreas.sieber@swiss-moto.ch