Düsseldorf (ots) - Die Grünen haben sich von der Ankündigung weiter steigender Verteidigungsausgaben durch Bundeskanzlerin Angela Merkel distanziert. "Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen schafft es noch nicht einmal, die vorhandenen Gelder vernünftig auszugeben", sagte Haushaltsexperte Tobias Lindner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Mehr Geld könne die Probleme der Bundeswehr nicht lösen, sagte Lindner. Bei der Sicherheitskonferenz in München hatte Merkel den Amerikanern versichert, dass Deutschland seinen Verteidigungsetat deutlich erhöhen und an dem Ziel festhalten wolle, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621