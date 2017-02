Avocados sind in den letzten fünf Jahren wegen "des hohen Preises für das Kilo bei dem Erzeuger" zu "dem bedeutendsten sich entwickelnden Ertrag" in der Provinz Alicante geworden und "ersetzten bereits 80% des Zitrusanbaus von Marina Baixa", so die Vereinigung der Junglandwirte (Asaja) von Alicante. Bildquelle: Shutterstock.com Der...

