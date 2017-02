CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt will Asylbewerber, die sich Sozialleistungen in Deutschland erschleichen, schneller abschieben. "Ein verurteilter Sozialbetrüger kann nicht einfach weiter so am Asylverfahren teilnehmen, als wäre nichts gewesen", sagte Hasselfeldt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Asylverfahren nach Sozialbetrug müssen schneller beendet werden können, nicht erst bei Strafen von drei Jahren." Hasselfeldt betonte: "Wer mit zig verschiedenen Identitäten durchs Land reist, um sich möglichst oft auf Kosten der Allgemeinheit zu bereichern, hat sein Gastrecht bei uns verwirkt."