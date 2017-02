FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 24. Februar:

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Handelsbilanz 01/17 07:00 D: Covestro Jahreszahlen 08:00 D: Erzeugerpreise 01/17 12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 02/17

MONTAG, DEN 20. FEBRUAR 2017

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 02/17 (vorab)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bertrandt Q1-Zahlen E: Banco Populare ao Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE 08:00 D: "Zukunftsforum Finanzplatz Frankfurt" der CDU Hessen: "Finanzplatz Frankfurt 2017 - Herausforderungen und Chancen aus Sicht des Bundes" 10:15 B: US-Vizepräsident Mike Pence in Brüssel (Fortsetzung) Nach der Münchner Sicherheitskonferenz ist Pence zu politischen Gesprächen in Brüssel. 11.00 h Auftritt mit EU-Ratspräsident Donald Tusk 11.45 h Treffen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker D: Bundeskanzlerin Angela Merkel reist nach Algerien (bis 21.02.) + Treffen mit Ministerpräsident Abdelmalek Sellal B: Treffen der Eurogruppe B: Treffen des EU-Ministerrates für Wettbewerbsfähigkeit (bis 21.02.) GB: Beginn einer zweitägigen Debatte des britischen Oberhauses über das Brexit-Gesetz am späten Nachmittag (bis 21.02.)

HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 21. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (vorläufig) 08:00 GB: Anglo American Jahreszahlen 08:45 F: Verbraucherpreise 01/17 (endgültig) 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/17 (1. Veröffentlichung)

12:00 USA: Home Depot Q4-Zahlen 13:00 USA: Wal-Mart Q4-Zahlen

14:50 USA: Rede von Fed's Kashkari in Golden Valley 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (vorläufig) 18:00 USA: Rede von Fed's Harker 21:30 USA: Rede von Fed's Williams in Idaho

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE AST: BHP Billiton Halbjahreszahlen D: Fielmann evtl. vorläufige Jahreszahlen GB: HSBC Holding Jahreszahlen USA: Medtronic Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Konferenz: "Payment World" zu Entwicklungen im Zahlungsverkehr (bis 22.02.) mit Experten u.a. von Bundesbank und Handel 10:00 D: Pressegespräch Rolls-Royce Powersystems zum Geschäftsjahr 2016 10:00 D: BGH klärt: Dürfen Bausparkassen hoch verzinste Altverträge zehn Jahre nach Zuteilungsreife kündigen?, Stuttgart 10:30 D: Fondverband BVI Jahres-Pk, Frankfurt 11:00 D: Die Reederei Aida stellt ihre neue Generation von Kreuzfahrtschiffen vor, die von der Meyer Werft gebaut werden, Papenburg 19:00 D: Jahrespresseempfang des Bundesverfassungsgerichts mit Ausblick auf im Jahr 2017 anstehende Verfahren und Entscheidungen B: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: FMC Jahreszahlen (10.00 Pk) 07:00 D: Fresenius Jahreszahlen (10.00 Pk) 07:00 D: Ströer Jahreszahlen 07:00 F: Accor Jahreszahlen 07:00 NL: Airbus Group Jahreszahlen 07:30 D: Telefonica Deutschland vorläufige Jahreszahlen 07:30 D: Bayer Jahreszahlen 08:00 A: Wienerberger Jahreszahlen 08:00 GB: Lloyds Banking Group Jahreszahlen 08:00 NL: Wolters Kluwer Jahreszahlen 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 02/17 10:00 I: Verbraucherpreise 01/17 10:00 D: Deutsche Beteiligung Hauptversammlung 10:30 GB: BIP Q4/17 (endgültig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 01/17 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 15:00 B: Geschäftsklimaindex 02/17 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/17 17:45 F: Vallourec Jahreszahlen

MITTWOCH, DEN 22. FEBRUAR 2017

19:00 USA: Rede von Fed's Powell in New York 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 1.2.17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Transocean Q4-Zahlen E: Iberdrola Jahreszahlen USA: Hewlett Packard Q1-Zahlen USA: Fitbit Q4-Zahlen USA: Tesla Motors Jahreszahlen und Webcast

SONSTIGE TERMINE D: 1. Tarifrunde für nordwestdeutsche Stahlindustrie (NRW, Bremen, Salzgitter) - ca 75 000 Beschäftigte 10:30 D: Jahres-Pk Commerzbank Hamburg

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 B: UCB Jahreszahlen 07:00 CH: Swiss Re Jahreszahlen 07:00 D: DIC Asset Jahreszahlen 07:00 D: Aareal Bank Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:00 D: ADVA Optical Jahreszahlen 07:00 D: TAG Immobilien Jahreszahlen 07:00 F: AXA Jahreszahlen 07:30 D: Aixtron Jahreszahlen 07:30 D: Henkel Jahreszahlen 07:30 D: Xing vorläufige Jahreszahlen 07:30 D: Dürr AG Jahreszahlen (14.30 h Call) 07:30 E: Telefonica Jahreszahlen 07:30 F: Orange Jahreszahlen 07:30 F: Veolia Jahreszahlen 07:45 F: PSA Group Jahreszahlen 08:00 CH: Glencore Jahreszahlen 08:00 D: ProSiebenSat.1 Jahreszahlen (11.30 h Pk) 08:00 D: MTU Jahreszahlen (9.30 h Pk) 08:00 D: BIP Q4/16 (endgültig)

DONNERSTAG, DEN 23. FEBRUAR 2017

08:00 D: Maastricht-Defizitquote Jahr 2016

08:00 D: GfK-Konsumklima 03/17 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 03/17 08:00 E: Repsol Jahreszahlen 08:00 GB: Barclays Jahreszahlen 08:00 GB: RSA Insurance Group Jahreszahlen 08:00 GB: Centrica Jahreszahlen 08:00 GB: Rentokil Initial Jahreszahlen 08:00 GB: BAE Systems Jahreszahlen 08:00 GB: British American Tobacco Jahreszahlen 08:00 GB: Dialog Semiconductor Jahreszahlen (10.30 h Call) 08:45 F: Geschäftsklima 02/17 10:00 D: MLP Bilanz-Pk, Frankfurt 10:30 D: Bertrandt Hauptversammlung 11:00 D: Gerry Weber Bilanz-Pk, Düsseldorf

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: CFNA-Index 01/17 14:35 USA: Rede von Fed's Lockhart in Atlanta 15:00 USA: FHFA-Index 12/16 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

17:50 F: Saint-Gobain Jahreszahlen 17:50 F: Vivendi Jahreszahlen 22:15 USA: Gap Q4-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 02/17

D: Rhön-Klinikum AR-Sitzung D: Sartorius Jahreszahlen (endgültig) E: Gamesa Jahreszahlen I: Saipem Jahreszahlen USA: Hewlett Packard Enterprise Q1-Zahlen SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Jahres-Pk Hamburger Sparkasse 10:30 D: Jahres-Pk Union Investment

11:00 D: Pk Bundesbank zu Geschäftsbericht 2016 mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann und Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele 16:30 D: Kapitalmarktkonferenz des "Institute for Law and Finance" u.a. zum neuen Marktmissbrauchsrecht

HINWEIS RU: Feiertag, Börse geschlossen

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 F: Safran Jahreszahlen 07:00 D: BASF Jahreszahlen 07:30 D: Rhön-Klinikum Vorläufige Jahreszahlen

FREITAG, DEN 24. FEBRUAR 2017

08:00 GB: International Airlines Group (IAG) Jahreszahlen

08:00 GB: Royal Bank of Scotland Group Jahreszahlen 08:45 F: Verbrauchervertrauen 02/17 11:00 I: Geschäftsklimaindex 02/17 11:00 I: Verbrauchervertrauen 02/17 09:30 GB: Standard Chartered Jahreszahlen 12:45 USA: Foot Locker Q4-Zahlen 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/17

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/17 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Volkswagen AR-Sitzung GB: Pearson Group Jahreszahlen DK: Carlsberg Jahreszahlen EU: S&P Ratingergebnis Ungarn

EU: Moody's Ratingergebnis Österreich, Deutschland, Griechenland,

Litauen EU: Fitch Ratingergebnis Griechenland EU: DBRS Ratingergebnis Belgien, Irland

