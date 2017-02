Anders als der Mutterkonzern General Motors halten Kunden Opel die Treue. Für Autokäufer ist die Marke in den letzten Jahren wieder attraktiv geworden.

Aus unternehmerischer Perspektive mag die Marke Opel für den Mutterkonzern General Motors zur Disposition stehen. Zusammen mit der britischen Schwestermarke Vauxhall könnte Opel an Peugeot Citroën (Groupe PSA) verkauft werden. Für deutsche Verbraucher scheint das wenig nachvollziehbar zu sein: Im YouGov-Markenmonitor BrandIndex ist die Marke nach wie vor ein Top-Player und in den meisten Aspekten sogar deutlich gestärkt im Vergleich zu Ende 2013.

Da übernahm Tina Müller das Marketing-Regime bei Opel und sorgte schrittweise für ein "Umparken im Kopf".

Deutsche Verbraucher sehen Opel immer noch als eine der Top-10-Automarken. In den zurückliegenden drei Monaten erreicht Opel in unseren Indexrankings im Schnitt den achten Platz hinter Marken wie Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Porsche. In diese Rankings fließen Bewertungen von Verbrauchern ein, die angeben, die jeweilige Marke zu kennen und ihre Meinung zu Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit ...

