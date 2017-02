Zürich/Singapur (awp) - ABB und DigiValet haben eine Kooperation im Bereich Gebäudeautomation vereinbart. Das Unternehmen mit Sitz in Singapur entwickelt moderne Technologie für das Gästezimmer-Management für die Hotelbranche, wie es in einer Mitteilung von DigiValet am Montag heisst. Das Unternehmen bietet tabletbasierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...