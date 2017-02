Der Ketchup-Hersteller muss sein 143 Mrd. $ schweres Angebot für den Konsumgüterhersteller Unilever zurücknehmen. Warum? Allein am Widerstand des Rivalen kommt man nicht vorbei.



Eine Fusion beider Firmen wäre eine der größten Übernahmen in der Wirtschaftsgeschichte gewesen. Entstanden wäre ein Konzern mit einem Umsatz von gut 82 Mrd. $, der nahe am Schweizer Weltmarktführer Nestle mit 89 Mrd. $ herangerückt wäre.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info