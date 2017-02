Von Ese Erheriene

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der negativen Tendenz zum Ausklang der Vorwoche dominieren am Montag im Handelsverlauf an den ostasiatischen Aktienmärkten wieder positive Vorzeichen. Vor allem an den chinesischen Börsen steigen die Kurse, in Schanghai um 0,9 Prozent und in Hongkong um 0,4 Prozent. Nur ganz knapp im Plus liegen im späten Handel Seoul und Tokio. Der Nikkei-Index liegt 0,1 Prozent höher bei 19.255 Punkten. In Sydney hat der Markt bereits geschlossen mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent.

Marktteilnehmer sprechen insgesamt von fehlenden neuen Impulsen, was noch dadurch verstärkt werde, dass am Montag an den US-Börsen wegen eines Feiertags nicht gehandelt werde. In Tokio sprechen Teilnehmer von etwas Enttäuschung darüber, dass sich das Handelsbilanzdefizit im Januar ausgeweitet hat. Der Exportanstieg fiel deutlich geringer aus als gedacht, zugleich machten sich bei den Importen höhere Energiepreise negativ bemerkbar.

Zur guten Stimmung in Schanghai merken die Analysten von Goldman Sachs an, dass von den Unternehmen, die ihre neuesten Quartalszahlen bereits vorgelegt haben, die Gewinne um durchschnittlich 10 Prozent gestiegen seien. Das bewege sich im Einklang mit den Analystenschätzungen. An anderer Stelle ist von Zuversicht die Rede, dass der Börsenregulierer den Markt in Schanghai offenbar wieder als stabil einschätze, nachdem er am Donnerstag angekündigt hatte, die Regeln und Kosten für den Handel mit Index-Futures zu lockern. Im Sommer 2015 war es in Schanghai zu crashartigen Kursverlusten gekommen, worauf der Handel mit diesen Kontrakten gedrosselt worden war.

Softbank profitieren von Spekulation über Sprint und T-Mobile US

Unter den Einzelwerten in Tokio ziehen Softbank um 2,9 Prozent an. Hier macht sich Fantasie breit, dass es zu einem Zusammenschluss der US-Softbank-Tochter Sprint mit T-Mobile US kommen könnte, nachdem Softbank Signale gesendet hat, einen neuerlichen Versuch zu starten und an die Deutsche Telekom herantreten zu wollen. Die Kurse von Sprint und T-Mobile US hatten darauf am Freitagabend an der Wall Street bereits mit deutlichen Gewinnen reagiert.

Die Aktie des Reifenherstellers Bridgestone steigt um 5 Prozent auf ein 15-Monatshoch. Das Unternehmen hat einen Aktienrückkauf angekündigt im Umfang von bis zu 1,33 Milliarden Dollar. Am Rohstoffmarkt zeigen sich Öl und Gold wenig verändert gegenüber den Ständen aus dem späten US-Handel am Freitag. Die Ölpreise legen leicht zu, der Goldpreis gibt ganz leicht nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.795,10 -0,18% +1,68% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.254,68 +0,10% +0,73% 07:00 Kospi (Seoul) 2.081,84 +0,06% +2,73% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.231,72 +0,93% +4,13% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.130,38 +0,40% +9,20% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.105,57 -0,07% +7,80% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.711,77 +0,24% +4,27% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.45 Uhr % YTD EUR/USD 1,0616 -0,0% 1,0621 1,0644 +0,9% EUR/JPY 120,07 +0,1% 119,97 120,51 -2,3% EUR/GBP 0,8548 -0,1% 0,8553 0,8524 +0,3% GBP/USD 1,2418 -0,0% 1,2419 1,2486 +0,7% USD/JPY 113,10 +0,1% 112,96 113,18 -3,2% USD/KRW 1150,78 0% 1150,78 1147,22 -4,7% USD/CNY 6,8665 0% 6,8665 6,8688 -1,1% USD/CNH 6,8469 -0,1% 6,8519 6,8545 -1,8% USD/HKD 7,7614 +0,0% 7,7612 7,7614 +0,1% AUD/USD 0,7679 +0,1% 0,7674 0,7690 +6,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,42 53,4 +0,0% 0,02 -2,3% Brent/ICE 55,82 55,81 +0,0% 0,01 -2,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.234,13 1.235,00 -0,1% -0,87 +7,2% Silber (Spot) 17,97 17,98 -0,0% -0,01 +12,8% Platin (Spot) 1.001,90 1.003,90 -0,2% -2,00 +10,9% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,4% +0,01 +8,4% ===

