Zürich - UBS stösst die Dienstleistungen in der Fondsadministration in Luxemburg und in der Schweiz an Northern Trust Corporation ab. Eine Vereinbarung zur Übernahme der entsprechenden Einheiten von UBS Asset Management sei mit dem an der Nasdaq kotierten Unternehmen getroffen worden, teilt die Grossbank am Montag mit. Der Abschluss der Transaktion werde für die zweite Jahreshälfte 2017 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigungen durch Aufsichtsbehörden und Verwaltungsräte der Fonds. Finanzielle Details werden keine genannt.

Northern Trust werde mit Abschluss der Transaktion ...

