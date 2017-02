Vilnius, Lithuania, 2017-02-20 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --



Date Event Shortname Issuer Market -------------------------------------------------------------------------------- 11.01.2017- Buyback period VDG1L Vilniaus degtine VLN 11.04.2017 -------------------------------------------------------------------------------- 26.01.2017- Public offering ABLV ABLV Bank RIG 20.02.2017 -------------------------------------------------------------------------------- 20.02.2017- Interim report, 12 PRF1T PRFoods TLN 24.02.2017 months -------------------------------------------------------------------------------- 20.02.2017- Interim report, 12 AMG1L Amber Grid VLN 24.02.2017 months -------------------------------------------------------------------------------- 20.02.2017- Interim report, 12 LJM1R Latvijas Juras RIG 24.02.2017 months medicinas centrs -------------------------------------------------------------------------------- 20.02.2017- Interim report, 12 TMA1R Talsu mezrupnieciba RIG 24.02.2017 months -------------------------------------------------------------------------------- 20.02.2017- Interim report, 12 EXPC ExpressCredit RIG 24.02.2017 months -------------------------------------------------------------------------------- 20.02.2017 Government LTGCB21024A, Lietuvos Respublikos VLN securities LTGNB21024A Vyriausybe auction -------------------------------------------------------------------------------- 21.02.2017- Interim report, 12 PRXBFLOT18A Reverta RIG 28.02.2017 months -------------------------------------------------------------------------------- 22.02.2017- Interim report, 12 BREB061520A Baltic RE Group RIG 28.02.2017 months -------------------------------------------------------------------------------- 22.02.2017- Interim report, 12 ABLV ABLV Bank RIG 28.02.2017 months -------------------------------------------------------------------------------- 22.02.2017- Interim report, 12 RER1R Rigas RIG 28.02.2017 months elektromašinbuves rupnica -------------------------------------------------------------------------------- 22.02.2017 Coupon payment ABLV018518A ABLV Bank RIG date -------------------------------------------------------------------------------- 22.02.2017 Coupon payment ABLV007018B ABLV Bank RIG date -------------------------------------------------------------------------------- 22.02.2017- Interim report, 12 BIB Baltic International RIG 28.02.2017 months Bank -------------------------------------------------------------------------------- 22.02.2017- Interim report, 12 RKB1R Rigas kugu buvetava RIG 28.02.2017 months -------------------------------------------------------------------------------- 22.02.2017- Interim report, 12 TKB1R Tosmares kugubuvetava RIG 28.02.2017 months -------------------------------------------------------------------------------- 23.02.2017 Interim report, 12 LGD1L LITGRID VLN months -------------------------------------------------------------------------------- 23.02.2017 Interim report, 12 LOK1R Daugavpils Lokomotivju RIG months remonta rupnica -------------------------------------------------------------------------------- 23.02.2017 Maturity date ABLV022017A ABLV Bank RIG -------------------------------------------------------------------------------- 23.02.2017 Coupon payment ABLV022017A ABLV Bank RIG date -------------------------------------------------------------------------------- 23.02.2017 Maturity date ABLV018017B ABLV Bank RIG -------------------------------------------------------------------------------- 23.02.2017 Coupon payment ABLV018017B ABLV Bank RIG date -------------------------------------------------------------------------------- 24.02.2017- Interim report, 12 ACLB070026A AgroCredit Latvia RIG 28.04.2017 months -------------------------------------------------------------------------------- 24.02.2017 Interim report, 12 LSC1R Latvijas kugnieciba RIG months -------------------------------------------------------------------------------- 24.02.2017 Trading holiday TLN -------------------------------------------------------------------------------- 24.02.2017 Interim report, 12 HMX1R HansaMatrix RIG months -------------------------------------------------------------------------------- 25.02.2017 Nominal value EXPC140018A ExpressCredit RIG change -------------------------------------------------------------------------------- 25.02.2017 Coupon payment EXPC140018A ExpressCredit RIG date -------------------------------------------------------------------------------- 25.02.2017 Coupon payment VIAS125019A VIA SMS group RIG date -------------------------------------------------------------------------------- 25.02.2017 Coupon payment EXPC150020A ExpressCredit RIG date -------------------------------------------------------------------------------- 26.02.2017- Interim report, 12 VIAS125019A VIA SMS group RIG 28.02.2017 months -------------------------------------------------------------------------------- 26.02.2017 Coupon payment MAYB070018A Mainor Ülemiste TLN date --------------------------------------------------------------------------------



Nasdaq Baltic Issuer Services +370525 31459 (Vilnius) +371 672 12431 (Riga) +372 640 8800 (Tallinn) http://www.nasdaqbaltic.com/



Nasdaq Baltic is a common name for exchanges, regulated markets, alternative markets First North operated by Nasdaq companies in the Baltic states, i.e. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS and AB Nasdaq Vilnius.