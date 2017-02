Rückläufige Geschäfte von mehreren Töchtern in einem schwierigen Branchenumfeld und zwei Sanierungsfälle im Portfolio haben die Mittelstandsholding Gesco in den letzten Jahren belastet. Die Aktie wurde aber von zwei Großaktionären, die ihre Bestände kontinuierlich aufgestockt haben, aufgefangen, und bewegt sich seit 2013 per Saldo seitwärts. Nun scheint ein Ende der Durststrecke möglich.

Im laufenden Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende März) werden sich die Probleme noch deutlich in der Bilanz niederschlagen. Nach neun Monaten reduzierte sich der Umsatz der Gruppe um 3,2 %, EBIT und Nettoergebnis lagen sogar um 21 bzw. 25 % unter dem Vorjahreswert. Im dritten Quartal deutet sich auf isolierter Basis allerdings eine Trendwende an. Während sich die Erlöse nur noch um 2,4 % reduzierten, konnte das EBIT (+1,5 %) bereits wieder leicht gesteigert werden. Unter dem Strich stand ein kleiner Gewinnrückgang (-2,5 %). Im Gesamtjahr wird der Nettoüberschuss ...

