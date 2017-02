Bielefeld (ots) - Der Fahrplan für den Fernsehwahlkampf in NRW steht: Das große TV-Duell zwischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und ihrem CDU-Herausforderer Armin Laschet findet nach Informationen der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Montagausgabe) am 2.Mai statt und wird vom WDR ausgestrahlt. Außerdem plant der WDR am 4. Mai eine Diskussionsrunde mit den Spitzenkandidaten der sieben wichtigsten Parteien (SPD, CDU, Grüne, FDP, Piraten, AfD und Linke). Die beiden Privatsender Sat1 und RTL planen außerdem zwei gemeinsame Sendungen, eine mit Hannelore Kraft und eine mit Armin Laschet. SPD und CDU hatten den Fernsehsendern zuvor ihre Bereitschaft für ein TV-Duell und für eine Diskussionsrunde mit Spitzenkandidaten erklärt. Über die Zusammensetzung der Diskussionsrunde sollten die Fernsehanstalten selbst einscheiden.



