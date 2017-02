Die actensys GmbH (Weilheim) hat im vergangenen Jahr in Deutschland vier Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 14,5 Megawatt errichtet. "Körbelitz II" im Landkreis Jerichower Land (Sachsen-Anhalt), das in Kürze Solarstrom in das Netz einspeisen wird, ist mit 10 MW das bisher größte Projekt des Unternehmens. Es besteht aus 36.360 Solarmodulen der Marke "Q-Cells" mit jeweils 275 Watt Spitzenleistung und 24 Zentralwechselrichtern des Typs "SolarMax TS-SV 360".

Den vollständigen Artikel lesen ...