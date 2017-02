Angesichts der jüngsten Großkundgebung für den türkischen Präsidenten in Oberhausen hat Grünen-Chef Cem Özdemir die SPD und die Union zu Maßnahmen gegen Erdogan-Anhänger in den eigenen Reihen aufgerufen. "Für die Grünen kann ich klar sagen, wer bei uns Mitglied ist, kann nicht gleichzeitig in einem anderen Land Folter und Unterdrückung gutheißen", sagte Özdemir der "Saarbrücker Zeitung" (Montag).

"Nach allem, was ich weiß, tun sich die CDU und SPD sehr schwer damit, hier klare Kante zu zeigen." Auch die Regierungsparteien müssten Mitglieder, die in Oberhausen für Unterdrückung und Diktatur gejubelt hätten, fragen, wie sich dies mit Demokratie und Grundgesetz vereinbaren lasse. "Wir dürfen eine Erdogan-Parallelgesellschaft mit Angst und Denunziation nicht achselzuckend hinnehmen", mahnte der Grünen-Chef.