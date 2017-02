Liebe Leser,

SBD hat sich in den ersten 9 Monaten solide entwickelt. Der Umsatz stieg um 1,9% auf 8,5 Mrd $. Dabei hat sich die Profitabilität deutlich verbessert. Der Gewinn stieg um 19,4% auf 4,81 $ pro Aktie. Dieser Erfolg fußt dabei auf zwei Säulen. Zum einen verfügt SBD über ein hervorragendes Markenimage. Dieses erlaubt es, höhere Verkaufspreise am Markt durchzusetzen. In Sachen Qualität und Design hat der Konzern mehrere Preise gewonnen. Die Kunden sind zufrieden, die Qualität ...

