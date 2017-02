Basel - Basilea Pharmaceutica hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 den Betriebsertrag gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Unter dem Strich konnte das Unternehmen seinen Verlust verringern. Die liquiden Mittel beziffert Basilea auf 289 Mio CHF.

Bei den Einnahmen stehen 66,0 Mio CHF zu Buche, nach knapp 52,8 Mio im Geschäftsjahr 2015, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt. Davon entfielen 57,7 Mio (VJ 51,2 Mio) auf den Umsatz aus Verträgen. Mit Produktverkäufen von Cresemba (Isavuconazol) und Zevtera/Mabelio (Ceftobiprol) in Europa erzielt Basilea Umsätze in Höhe von 7,1 Mio CHF. Lizenzgebühren (Royalties) auf Cresemba-Verkäufe in den USA machten 7,3 Mio CHF aus

Für Forschung und Entwicklung fielen Kosten in Höhe von 48,4 Mio CHF an (VJ 60,1 Mio). ...

