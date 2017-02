Neuste MedienmitteilungenNorthern Trust erwirbt die Fund-Services-Einheiten von UBS in Luxemburg und in der Schweiz

Zürich/London, 20. Februar 2017 - UBS Group AG (SIX: UBSG) und Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) informieren, dass UBS AG folgende Vereinbarung mit Northern Trust getroffen hat: Northern Trust übernimmt die Luxemburger und Schweizer Einheiten von UBS Asset Management, die Dienstleistungen in der Fondsadministration erbringen.

Mit der Übernahme kann Northern Trust seine Präsenz in Luxemburg weiter ausbauen und in der Fondsadministration am Schweizer Markt Fuss fassen. Gemessen am lokal administrierten Vermögen wird das Unternehmen dadurch zu einem führenden Anbieter. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2017 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigungen durch Aufsichtsbehörden und Verwaltungsräte der Fonds sowie Erfüllung aller sonstigen üblichen Abschlussbedingungen.

Northern Trust wird nach Abschluss der Transaktion Fondsvermögen von rund CHF 420 Mrd. (USD 413 Mrd.) administrieren. Dazu zählen auch die traditionellen Fonds von UBS Asset Management, die derzeit ihre Fondsdienstleistungen von UBS Fund Management (Switzerland) AG oder UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. beziehen.

UBS-Kunden werden auch nach der Transaktion durch ihr bisheriges Relationship Management Team betreut. Ausserdem wird UBS Asset Management seinen Kunden weiterhin Fondsleitungs-, White Labelling- und Vertretungsdienstleistungen bieten.

«Diese Vereinbarung eröffnet Northern Trust und unseren Kunden gute Chancen, denn wir bauen damit in Europa unsere Präsenz und Produktpalette aus und verstärken unsere Marktdurchdringung», so der Chairman und Chief Executive Officer von Northern Trust Corporation, Frederick H. Waddell. «Wir freuen uns, unser Dienstleistungsangebot in der Schweiz und unsere Präsenz in Luxemburg weiter auszubauen.»



Ulrich Körner, President UBS Asset Management, dazu: «Wir treiben die Umgestaltung unseres Geschäfts voran, um die Effizienz und Effektivität weiter zu steigern. Durch diesen Schritt können wir uns stärker auf die Unterstützung unserer Kunden in globalen Anlagebelangen konzentrieren und gleichzeitig sicherstellen, dass sie in Fondsadministrationsfragen weiterhin gut begleitet werden.»

«Unseres Erachtens sind die Transaktion und die laufende Kooperation mit Northern Trust überzeugende Pluspunkte für unsere Kunden. Diese werden von den Ressourcen und Kompetenzen beider Unternehmen, UBS Asset Management und Northern Trust, profitieren, ebenso wie vom gemeinsamen Bekenntnis zu Innovation und einem branchenführenden Angebot», fügte er hinzu.

Northern Trust ist seit 2004 in Luxemburg tätig und wird dort, gemessen an den administrierten Vermögen, in die Top 10 der grössten Fondsdienstleister aufsteigen.

UBS Fund Management (Switzerland) AG mit Sitz in Basel ist Schweizer Marktführer in der Erbringung von Fondsleitungs- und White Labelling Dienstleistungen. Northern Trust wird die Schweizer Fondsadministrations-Einheit in ihr globales Fund-Service-Geschäft integrieren. Die Transaktion wird die bedeutende Kundenbasis von Northern Trust in der Schweiz ergänzen, für die Northern Trust seit über 30 Jahren Investmentmanagement- und Fondsdienstleistungen anbietet.

«Aufgrund des bedeutenden Kundenstamms und der geografischen Präsenz des Geschäfts in Luxemburg und der Schweiz passt es strategisch ausgezeichnet zu unserem geschäftlichen Ausbau in der Region», erklärt der Leiter von Northern Trust Global Fund Services, International, Toby Glaysher: «Wie Northern Trust bekennt sich UBS Asset Management zu exzellenten Leistungen, Innovation und erstklassigem Kundenservice. Dank dieser gemeinsamen Werte können wir uns bei unseren Kunden weiter abheben, unsere führende Stellung in diesen Segmenten stärken und das Fundament für ein dauerhaftes globales Wachstum legen.»

Goldman Sachs International unterstützte Northern Trust bei dieser Transaktion als Finanzberater.



Über Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: ist ein führender Anbieter in den Bereichen Anlageverwaltung, Vermögens- und Fondsverwaltung und Banking-Lösungen für Unternehmen, Institutionen, vermögende Familien und Privatpersonen. Die 1889 in Chicago gegründete Gesellschaft unterhält Niederlassungen in 19 US-Bundesstaaten und Washington, D.C., sowie 22 internationale Niederlassungen in Kanada, Europa, Nahost und der asiatisch-pazifischen Region. Per 31. Dezember 2016 verwahrte Northern Trust Vermögenswerte im Gesamtwert von 6,7 Billionen US-Dollar und verwaltete Vermögen in Höhe von 942 Milliarden US-Dollar. Seit über 125 Jahren geniesst Northern Trust als branchenweit führender Anbieter Ansehen für aussergewöhnliche Serviceleistungen, Finanzexpertise, Integrität und Innovation. Weitere Informationen finden Sie unter (www.northerntrust.com: http://www.northerntrust.com) oder folgen Sie uns auf Twitter: @NorthernTrust.

©2017 Northern Trust Corporation, Hauptsitz: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A. Incorporated mit beschränkter Haftung in den USA. Informationen zu regulatorischen Anforderungen an einzelnen Standorten finden Sie unter (https://www.northerntrust.com/disclosures: https://www.northerntrust.com/disclosures)

Über UBS

Wir stellen Finanzberatung und -lösungen für vermögende, Firmen- und institutionelle Kunden weltweit sowie für Privatkunden in der Schweiz bereit. Die operative Struktur des Konzerns besteht aus unserem Corporate Center und fünf Unternehmensbereichen: Wealth Management, Wealth Management Americas, Personal & Corporate Banking, Asset Management und der Investment Bank. Unsere Strategie baut auf den Stärken aller unserer Geschäftsbereiche auf und konzentriert sich auf die Sparten, in denen wir hervorragende Leistungen erbringen. Gleichzeitig möchten wir die attraktiven Wachstumsaussichten in den Geschäftsbereichen und Regionen nutzen, in denen wir tätig sind, um attraktive und nachhaltige Renditen für unsere Aktionäre zu erwirtschaften. All unsere Geschäftsbereiche sind kapitaleffizient und profitieren von einer starken Wettbewerbsposition in ihren Zielmärkten.

Über UBS Asset Management

Asset Management ist ein führender Asset Manager mit einer Präsenz in 22 Ländern. Der Unternehmensbereich stellt Anlagelösungen bereit und ist auf Anlagestile in allen bedeutenden traditionellen und alternativen Anlageklassen für institutionelle Kunden, Wholesale-Intermediäre und Wealth-Management-Kunden weltweit ausgerichtet. Er zählt damit zu den führenden Fondsanbietern in Europa und ist der grösste Fondsmanager der Schweiz, der drittgrösste internationale Asset Manager in Asien, der zweitgrösste Dachfonds-Manager für Hedgefonds und einer der grössten Immobilienfonds-Manager weltweit.

Über das traditionelle Fund-Services-Geschäft von UBS Asset Management

UBS Fund Management Services ist das Kompetenzzentrum für alle Fondsleitungen und White-Labelling-Lösungen von UBS Asset Management. Die Einheit bietet treuhänderische und Governance-Dienstleistungen durch ihre führenden Fondsleitungen in Luxemburg und der Schweiz.





This release includes forward-looking statements (as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning an agreement entered into by Northern Trust to acquire UBS Asset Management's fund administration servicing business in Luxembourg and Switzerland, including certain statements related to future results and intentions, and expectations regarding the impact of such acquisition on Northern Trust and UBS. The statements are based on assumptions about many important factors, including the following, which could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements: the ability of Northern Trust and UBS to obtain required regulatory and fund board approvals and satisfy closing conditions; applicable market and industry conditions; Northern Trust's ability to integrate the acquired business successfully and realize the benefits of the acquisition; actions of regulatory bodies and other governmental authorities; changes in laws and regulations; and other risks identified in Northern Trust's most recent filing on Form 10-K and other SEC filings, or UBS's most recent filings on Form 6-K or Form 20-F, all of which are available on Northern Trust's and UBS's websites. Northern Trust and UBS do not undertake to update their forward-looking statements.