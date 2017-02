Ein schwer kranker Greis steht an der Spitze des Staates. Die Elite ringt um die Nachfolge, das Volk wünscht sich Wohlstand, Islamisten mehr Kontrolle. In diesen Zeiten soll Algerien für Stabilität in Nordafrika sorgen.

Vor einigen Monaten hatte Abdelaziz Bouteflika einen seiner wenigen öffentlichen Auftritte. Im Rollstuhl sitzend und schwer gezeichnet von mehreren Schlaganfällen in den vergangenen Jahren eröffnete der Staatschef mit zitternder Hand und der Hilfe eines Begleiters die neue Oper in Algeriens Hauptstadt Algier. Der fast 80-jährige Präsident tritt kaum noch in Erscheinung. Viele Algerier munkeln, dass er schon längst die Kontrolle verloren hat. Trotzdem thront der Präsident offiziell über allem: Weil die Angst vor Veränderung, Instabilität und Terror zu groß ist - nicht nur in Algerien selbst.

Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Montagabend nach Algier reist, dann hat sie diese Gedanken sicher im Hinterkopf. Denn das flächenmäßig größte Land Afrikas ist für die Stabilität Nordafrikas von großer Bedeutung. Im Hintergrund vermittelt das Land unter anderem im Bürgerkrieg in Libyen. Und Bouteflika wurde trotz seiner schwachen Gesundheit gerade erst zum Vize-Chef der Afrikanischen Union gewählt.

Mit Mali, Niger und Libyen hat Algerien drei unruhige Grenznachbarn, in denen zum Teil Chaos herrscht und die für tausende Migranten Durchgangsstation sind. Wie schon beim Besuch des tunesischen Ministerpräsidenten vergangene Woche in Berlin dürfte es auch beim Besuch der Kanzlerin in Algerien vor allem um Migrations- und Sicherheitsfragen ...

