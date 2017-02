FRANKFURT (Dow Jones)--Die UBS verkauft ihre Fund-Services-Einheiten in Luxemburg und in der Schweiz an das Unternehmen Northern Trust. Mit der Übernahme kann Northern Trust seine Präsenz in Luxemburg weiter ausbauen und in der Fondsadministration am Schweizer Markt Fuß fassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen.

Northern Trust werde nach Abschluss der Transaktion Fondsvermögen von 420 Milliarden Schweizer Franken verwalten. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Northern Trust ist seit 2004 in Luxemburg tätig und wird dort, gemessen an den administrierten Vermögen, in die Top 10 der Fondsdienstleister aufsteigen, hieß es.

Ulrich Körner, President UBS Asset Management, sagte zu dem Verkauf: "Wir treiben die Umgestaltung unseres Geschäfts voran, um die Effizienz und Effektivität weiter zu steigern. Durch diesen Schritt können wir uns stärker auf die Unterstützung unserer Kunden in globalen Anlagebelangen konzentrieren."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2017 02:14 ET (07:14 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.