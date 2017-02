von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag Unter anderem will sich innogy an der öffentlichen Ausschreibung für den Betrieb von Windparks in der Nord- und Ostsee beteiligen. Dort soll innogys Projekt 280 Megawatt Strom liefern. Insgesamt sollen Windkraftwerksbetreiber in dem Gebiet 1,55 Gigawatt Strom erzeugen, mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...