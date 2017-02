Am Freitag agierten Investoren risikoavers: an den Börsen war gegen Wochenschluss kaum die positive Stimmung der vorigen Tage zu sehen und es ging für die meisten Indices in Europa nach unten. Als Hauptgrund wurde neben Gewinnmitnahmen auch das Ausbleiben von Details zu den angekündigten Steuerplänen sowie das Chaos in der US-Regierung geltend gemacht. Auch die Pressekonferenz von Donald Trump, die in einem Rundumschlag gegen die Presse ausgeartet war, sorgte weltweit für Verwirrung und brachte Investoren auf die risikoaverse Seite. Positiv bleibt anzumerken, dass die Verluste durchaus überschaubar waren. Angesichts der durchaus verworrenen Impulse, die derzeit aus dem Weißen Haus kommen, unterstreicht das die positive Grundstimmung der Märkte,...

