Proteus-Cyber Ltd, ein auf Software für integriertes Risikomanagement spezialisiertes Unternehmen, freut sich, Proteus®GDPReady™ vorstellen zu können. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass es sich dabei um das erste Software-Toolkit auf dem Markt handelt, das die Verfahren im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung umfassend unterstützt, damit Datenschutzbeauftragte (DSB) dafür sorgen können, dass ihre Organisationen die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung erfüllen.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (Richtlinie (EU) 2016/679) ist eine Verordnung mit deren Hilfe das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission den Schutz personenbezogener Daten in der Europäischen Union (EU) vereinheitlichen und stärken wollen. Sie behandelt auch den Export von personenbezogenen Daten außerhalb der EU. Die Verordnung wird auf die Mehrzahl der Organisationen weltweit anwendbar sein, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern vorhalten. Die DSGVO tritt am 25.Mai 2018 in Kraft.

Die DSGVO ist möglicherweise die größte Gesetzesänderung unserer Zeit und wird immense Auswirkungen auf Unternehmen haben, die mit personenbezogenen Daten umgehen. Die Nichteinhaltung der Bestimmungen hat gewaltige Konsequenzen. Unternehmen müssen sich nicht nur mit den direkten finanziellen Kosten eines Verstosses an sich, sondern auch mit hohen Geldbußen von bis zu 20 Mio. oder 4 des Umsatzes beschäftigen. Wenn man dies zusätzlich zu der irreparablen Rufschädigung und dem zweifellosen Verlust von Kunden berücksichtigt, beginnt sich die wirtschaftliche Tragweite der DSGVO abzuzeichnen. Unternehmen müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass sie vor dem Inkrafttreten bereit sind.

Risikomanagement ist das Herzstück der DSGVO und daher werden Systeme, die sie nicht unterstützen, schnell veraltet sein oder ihre Nutzer dem Risiko von Geldbußen in beträchtlicher Höhe aussetzen. Die Produkte von Proteus-Cyber sind ideal positioniert, um Organisationen bei der Vorbereitung auf die DSGVO zu helfen.

Proteus®GDPReady™ unterstützt das Verfahren der DSGVO vollumfänglich und stellt den DSBs eine vorgefertigte Tool-Suite bereit, mit deren Hilfe sie Geschäftsprozesse modellieren, sensible Daten definieren und deren Standorte feststellen sowie mehrphasige Datenschutzfolgenabschätzungen durchführen können.

Für jede Website in Ihrer Organisation erlaubt Ihnen unser leicht einzusetzendes DSGVO Software-Toolkit Folgendes:

Durchführung von Audits: o In Verordnung (EU) 2016/679 integrierte Steuerungen Definition der im Rahmen des Verfahrens verwendeten personenbezogenen Daten Modellierung von Geschäftsabläufen Zuordnung der Standorte von personenbezogenen Daten Durchführung von Datenschutzfolgenabschätzungen Projektpläne hinsichtlich Geschäftsabläufen: Erstellung von Datenflussdiagrammen o Sind sie von der DSGVO befreit? Mehrsprachig o Verarbeiten sie Daten gesetzeskonform? Risikomanagement der Lieferanten für DSGVO-Audits o Durchführung von DSGVO-Risikobewertungen o Link zu Vorteilen, Verfahren und Artikeln zu DSGVO

Vorteile: • Umfassender Überblick darüber, wo sich in Ihrem Unternehmen personenbezogene Daten befinden • Bewertung des Bereitschaftsstands und grafische Darstellung von Lücken in der Einhaltung • Leitplan für die Einhaltung der DSGVO und Empfehlungen für sofortige Maßnahmen • Einsichten für den Aufbau eines robusten Datenschutzrahmens und als Grundlage für zukünftige Technologieentscheidungen Hilfe bei der Einhaltung der DSGVO-Anforderungen zu niedrigeren Kosten unter Vermeidung potenziell hoher Strafzahlungen sowie eines Reputationsverlustes • Momentaufnahme Ihrer DSGVO-Lage und Ihres potenziellen Risikos

Proteus®GDPReady™ ist jetzt verfügbar.

Weitere Einzelheiten dazu, wie Ihnen Proteus®GDPReady™ dabei hilft zu gewährleisten, dass Ihr Unternehmen die Vorgaben der DSGVO einhält, finden Sie unter www.proteuscyber.com.

Contacts:

Proteus-Cyber Ltd

John Clelland

john.clelland@proteuscyber.com

+44-(0)208-1237708