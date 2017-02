Der Dow Jones hat am 25. Januar 2017 die 20.000er-Marke geknackt und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Der DAX erreichte seinen bisherigen Höchststand von 12.390,75 am 10. April 2015. Doch was sagen die unterschiedlichen Werte der Indizes aus und was sind die Berechnungsgrundlagen? Wir gehen der Frage nach und schauen uns außerdem an, wie alles beim DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...