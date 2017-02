Trotz seines weit fortgeschrittenen Vanadiumprojektes Gabanintha hat sich das australische Bergbauunternehmen Australian Vanadium Ltd. (ASX: AVL; ISIN: AU000000AVL6; WKN: A2ABRH) mit dem Lithiumprojekt Blasberg in Südafrika ein zweites Standbein geschaffen. Abb 1: Projektlage in Südafrika, Quelle: Australian Vanadium Am 16. 2. 2017 berichtet das Management über die Fortschritte auf der afrikanischen Liegenschaft. Von den historischen Lagerhalden wurden Proben entnommen. Zwei mal 20 kg Spodumeneproben enthielt Lithiumgehalte von 2,86% bis 4,76%. Auch der Feldspatanteil der Proben traf die technischen Spezifikationen lokaler Abnehmer. Für das im ersten Quartal 2017 noch startende Bohrprogramm wurde ein erfahrener Vertragspartner gewählt. Abb 2: Lage der neuen Bohrungen, Quelle: Australian Vanadium Insgesamt 36 Bohrungen sind geplant um die Vererzungen, die nahe der Oberfläche liegen, zu identifizieren und daraus eine Ressource nach JORC-Standard zu bilden.. Satellitenaufnahmen und Bodenuntersuchungen haben aber auch zahlreiche weitere Pegmatitvorkommen aufgezeigt. Zwei Teilgebiete davon (P1 und P2 genannt) erweisen sich für eine Ersterkundung für höchst interessant. Abb 3: die neuen Erkundungsgebiete P1 und P2, Quelle Australian...

Den vollständigen Artikel lesen ...