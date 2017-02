Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vodafone von 240 auf 220 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der finanzielle Druck in Indien nach dem Markteintritt eines Wettbewerbers halte an, und die geschäftliche Entwicklung dort lasse sich nur schwer vorhersagen, schrieb Analyst Adam Fox-Rumley in einer Studie vom Montag. Der Experte reduzierte seine Schätzungen. Ungeachtet dessen sei die Dividende des Mobilfunkers aber weiterhin sicher./ajx/tav

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2017-02-20/09:16

ISIN: GB00BH4HKS39