Frankfurt - Der Euro ist mit wenig Bewegung in die Woche gestartet. Am Montagmorgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0621 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Freitagabend. Zum Franken kostet der Euro ebenfalls wenig verändert 1,0650 CHF. Der US-Dollar geht derweil mit 1,0027 nach 1,0032 am Freitagabend um.

