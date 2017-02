Liebe Leser,

Electrolux hat in den ersten 9 Monaten weniger umgesetzt, aber mehr verdient. Der Umsatz sank um 3% auf rund 89 Mrd SKR. Dabei hat Electrolux einen gewaltigen Gewinnsprung hingelegt. Der Gewinn verbesserte sich unterm Strich um 64,1% auf 11,21 SKR pro Aktie. Abzüglich Sondereffekte lag das Plus beim operativen Gewinn noch bei 58%. Getragen wurden die Ergebnisse von einer stabilen Geschäftsentwicklung in Europa und einer erfolgreichen Expansion nach Südafrika.

Electrolux ...

Den vollständigen Artikel lesen ...