NexStreaming (KOSDAQ:139670) meldete heute den Marktauftritt des NexPlayer for Unity, ein für mehrere Bildschirme geeigneter Streaming-Player, der sich problemlos in Android-, PC- und iOS-Unity-Apps integrieren lässt. Er unterstützt Standard- und 360-Videos und sorgt auf allen Geräten für höchste Bildqualität.

Ebenso wie der NexPlayer SDK, der von den beliebtesten Video-Service-Anbietern genutzte marktführende Player für native mobile Apps, bietet der NexPlayer for Unity das genussreichste Nutzererlebnis mit HD-Videoqualität und modernsten Funktionen. Im Gegensatz zu den sonstigen Playback-Lösungen auf dem Markt unterstützt der NexPlayer for Unity sowohl HLS- als auch MPEG-DASH-Live-Streaming auf Android-, iOS- und PC-Plattformen. Er verfügt über gebrauchsfertige 360-Video-Fähigkeiten mit reibungsloser Navigation und fortschrittlichen Funktionen wie Widevine DRM. Darüber hinaus erkennt er den Beginn von Video-Buffering, was für die Extrahierung von Analysen nützlich ist. Entwickler finden zudem ein sauberes API, eine Muster-App in Quellcode und übersichtliche Dokumentation, die eine problemlose Integration erleichtert.

Der NexPlayer for Unity ist maßgeschneidert für Dienstanbieter, die ein eigenes interaktives Videoerlebnis anbieten möchten, und eignet sich ebenso für Entwickler von 360-Video-Apps. Spielentwickler, die Live-Video in ihre Projekte integrieren möchten, und Marketing-Firmen, die VR-Erlebnisse auf mehreren Bildschirmen entwickeln wollen, werden sich ebenfalls darüber freuen. Weitere Informationen über den NexPlayer for Unity erhalten Sie unter http://www.nexstreaming.com/products/nexplayer-for-unity.

NexStreaming ist unter den Ausstellern des Mobile World Congress Barcelona (27. Februar bis 2. März in Spanien), wo die Multiscreen-Players des Unternehmens vorgeführt werden, darunter auch der NexPlayer for Unity. Besucher finden NexStreaming an Stand 8.1D59 (Halle 8).

Über NexStreaming

NexStreaming ist ein globaler Anbieter von Mobilfunksoftware mit Sitz in Seoul (Korea) und Niederlassungen in Spanien, den USA, in Taiwan und China. NexStreaming ist für seinen exzellenten Kundensupport und seine äußerst wettbewerbsfähigen Produkteinführungszeiten bekannt. Das Flaggschiffprodukt ist NexPlayer SDK, ein Multiscreen-Player-SDK, das weltweit in mobilen Anwendungen von mehr als 200 renommierten Videodienstleistern integriert ist. NexPlayer SDK sorgt für ein optimales Benutzererlebnis auf allen Geräten, löst das Problem der Gerätefragmentierung und der Zeit bis zur Marktreife neuer Funktionen.

NexStreaming ist an der koreanischen Börse unter KOSDAQ 139670 notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nexstreaming.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

NexStreaming

Jorge Castejón

jorge.castejon@nexstreaming.com