Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise deuten auf festere Inflation

In Deutschland ist der Preisdruck auf vorgelagerter Ebene weiter gestiegen, womit sich eine festere Inflation auch in nachgelagerten Wirtschaftsbereichen abzeichnet. Im Januar sind die deutschen Erzeugerpreise um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um nur 0,3 Prozent erwartet.

Japans Exporte wachsen im Januar langsamer

Die japanischen Exporte sind im Januar langsamer gewachsen als erwartet. Wie die Statistikbehörde meldete, lagen die Ausfuhren nur um 1,3 Prozent höher als im Vorjahr. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 4,3 Prozent erwartet. Die Exporte in die USA fielen sogar um 6,6 Prozent. Der Handelsbilanzüberschuss mit den USA belief sich damit auf 399,3 Milliarden Yen, rund 27 Prozent niedriger als vor einem Jahr.

Schäuble will Griechenland nicht mit Euro-Ausscheiden gedroht haben

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will jüngste Äußerungen, nach denen Griechenland bei ausbleibenden Reformen nicht im Euro bleiben könne, nicht als Drohung verstanden wissen. "Ich habe doch niemals gedroht", sagte Schäuble im "Bericht aus Berlin" in der ARD. Gleichzeitig blieb der Finanzminister im Kern bei seiner grundsätzlichen Aussage von vorletzter Woche. "Das sagen alle", betonte er. "Wenn Griechenland die Reformen nicht machen sollte - aber Griechenland macht die Reformen -, dann gibt es ein Problem."

Italiens Ex-Ministerpräsident Renzi legt auch Posten als Parteichef nieder

Der frühere italienische Ministerpräsident Matteo Renzi ist nun auch von seinem Posten als Chef der mitregierenden Demokratischen Partei (PD) zurückgetreten. Renzi erklärte am Sonntag aber zugleich, er wolle bei der Wahl im Juni erneut für den Posten des PD-Vorsitzenden kandidieren. Vom linken Flügel der PD gibt es erheblichen Widerstand gegen Renzi.

Weißes Haus sieht keine Probleme bei Suche nach Nachfolger für Flynn

Der Stabschef im Weißen Haus, Reince Priebus, hat Darstellungen zurückgewiesen, US-Präsident Donald Trump habe Schwierigkeiten bei der Suche eines Nachfolgers für den zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn. In mehreren US-Talkshows trat Priebus am Sonntag Medienberichten entgegen, wonach es im Nationalen Sicherheitsrat der USA Differenzen in der Personalfrage gebe.

Thailand BIP 4Q +3,0% gg Vorjahr (PROG +3,1%)

Thailand BIP saisonbereinigt 4Q +0,4% gg Vorquartal (PROG +0,65%)

Thailand BIP 2016 +3,2% (PROG +3,25%)

Neuseeland 4Q Erzeugerpreise Input +1,0% gg 3Q

Neuseeland 4Q Erzeugerpreise Output +1,5% gg 3Q

