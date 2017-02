TEL AVIV (IT-Times) - Der iPhone-Hersteller Apple hat sich offenbar durch eine Übernahme in Israel verstärkt und das in Israel ansässige Security-Start-up RealFace übernommen. Dies berichtet zumindest die Times of Israel. Demnach hat Apple das Start-up RealFace für geschätzte 2,0 Mio. Dollar übernommen....

