Kursgewinne in Asien und den USA haben dem Dax zu Wochenbeginn Rückenwind verliehen. Der Leitindex startete am Montag 0,6 Prozent höher bei 11.831 Punkten. Börsianer rechneten mit einem verhaltenden Handel, weil wegen eines Feiertags in den USA die Börsen an der Wall Street geschlossen bleiben.

