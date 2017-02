Frankfurt - Der US-Zinsanstieg ist ins Stocken geraten, so die Deutsche Börse AG.Zwar habe FED-Chefin Janet Yellen die Märkte in letzter Woche auf weitere Zinserhöhungen in den USA eingestimmt. Ein zu langsamer Kurs könne später schnelle Zinsschritte nach sich ziehen, habe sie bei der Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Dienstag erklärt.

