Berlin - Jeden Tag eine "gute" Tat! - so scheint das Motto des neuen US-Präsidenten, Donald Trump, zu sein, so Daniel Schär, CFA bei der Weberbank.Wem gehe es auch so, dass er bei der morgendlichen Lektüre der Tageszeitung oder beim Hören der Nachrichten während der Fahrt ins Büro schon gespannt auf den Moment warte, in dem neue unkonventionelle Maßnahmen des umtriebigen Präsidenten verkündet würden? Man dürfe gespannt sein, wie lange sich dieses Momentum durchhalten lasse. Mit Blick auf die Finanzmarktpolitik könne eine deutlich andere Prägung als in den letzten Jahren erwartet werden.

