TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der negativen Tendenz zum Ausklang der Vorwoche haben am Montag an den ostasiatischen Aktienmärkten wieder positive Vorzeichen die Kurszettel dominiert. Vor allem an den chinesischen Börsen stiegen die Kurse, in Schanghai um 1,2 Prozent auf 3.240 Punkte und in Hongkong um 0,6 Prozent.

In Schanghai habe sich Zuversicht breit gemacht, dass der Börsenregulierer den dortigen Aktienmarkt offenbar wieder als stabil einschätze, nachdem er am Donnerstag angekündigt hatte, die Regeln und Kosten für den Handel mit Index-Futures zu lockern. Im Sommer 2015 war es in Schanghai zu crashartigen Kursverlusten gekommen, worauf der Handel mit diesen Kontrakten gedrosselt worden war.

Daneben haben die allgemein verbesserte Stimmung für Käufe gesorgt, sagte Vincent Chen von China Asset Management. "Die Investoren sehen, dass es in den USA und Hongkong in den vergangenen Wochen kräftig nach oben gegangen ist und fühlen sich deswegen in dem risikofreudigeren Umfeld wohler". Die Analysten von Goldman Sachs merkten zudem an, dass von den Unternehmen, die ihre neuesten Quartalszahlen bereits vorgelegt haben, die Gewinne um durchschnittlich 10 Prozent gestiegen seien. Das bewege sich im Einklang mit den Analystenschätzungen.

Softbank profitieren von Spekulation über Sprint und T-Mobile US

Knapp im Plus schlossen Seoul und Tokio. Der Nikkei-Index lag am Ende 0,1 Prozent höher bei 19.251 Punkten. In Sydney schloss der S&P/ASX mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von fehlenden neuen Impulsen, was noch dadurch verstärkt worden sei, dass am Montag an den US-Börsen wegen eines Feiertags nicht gehandelt werde. In Tokio bremste die Enttäuschung über ein unerwartet großes Handelsbilanzdefizit im Januar die Kauflaune etwas. Der Exportanstieg fiel deutlich geringer aus als gedacht, zugleich machten sich bei den Importen höhere Energiepreise negativ bemerkbar.

Unter den Einzelwerten in Tokio zogen Softbank um 3,2 Prozent an. Hier machte sich Fantasie breit, dass es zu einem Zusammenschluss der US-Softbank-Tochter Sprint mit T-Mobile US kommen könnte, nachdem Softbank Signale gesendet hat, einen neuerlichen Versuch zu starten und an die Deutsche Telekom herantreten zu wollen. Die Kurse von Sprint und T-Mobile US hatten darauf am Freitagabend an der Wall Street bereits mit deutlichen Gewinnen reagiert. An anderer Stelle wurde der Kursanstieg mit anhaltenden Hoffnungen auf eine Änderung des Geschäftsmodells von Softbank begründet, nachdem das Unternehmen in der Vorwoche grünes Licht für die Übernahme der Fortress Investment Group gab.

Die Aktie des Reifenherstellers Bridgestone stieg um 5 Prozent auf ein 15-Monatshoch. Das Unternehmen hat einen Aktienrückkauf angekündigt im Umfang von bis zu 1,33 Milliarden Dollar. Am Rohstoffmarkt zeigen sich Öl und Gold wenig verändert gegenüber den Ständen aus dem späten US-Handel am Freitag. Die Ölpreise legen leicht zu, der Goldpreis gibt ganz leicht nach.

Ölwerte in Sydney auf der Verliererseite

In Sydney drückten schwache Ergebnisse des Logistikers Brambles (minus 9,9 Prozent) und des Maschinenbauers und Auftragsfertigers Worleyparsons (minus 13 Prozent) etwas auf die Stimmung. Verkauft wurden zudem Aktien aus dem Ölsektor angesichts von Hinweisen einer wieder kontinuierlich steigenden US-Ölproduktion. Woodside Petroleum verloren 1, Oil Search 1,7 und Santos 1,5 Prozent. Fortescue Metals Group verteuerten sich um 1,5 Prozent, gestützt von gestiegenen Eisenerzpreisen.

In Hongkong verbilligte sich die Aktie des Kaufhausbetreibers Parkson um rund 5 Prozent. Parkson hatte Geschäftszahlen vorgelegt, die deutlich Spuren eines verschärften Wettbewerbs zeigten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.795,10 -0,18% +1,68% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.251,08 +0,09% +0,72% 07:00 Kospi (Seoul) 2.084,39 +0,18% +2,86% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.241,46 +1,23% +4,44% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.153,69 +0,50% +9,20% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.099,76 -0,25% +7,60% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.713,19 +0,32% +4,35% 10:00 BSE (Mumbai) 28.530,63 +0,22% +7,15% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.45 Uhr % YTD EUR/USD 1,0616 -0,0% 1,0621 1,0644 +0,9% EUR/JPY 120,11 +0,1% 119,97 120,51 -2,3% EUR/GBP 0,8540 -0,2% 0,8553 0,8524 +0,2% GBP/USD 1,2432 +0,1% 1,2419 1,2486 +0,8% USD/JPY 113,14 +0,2% 112,96 113,18 -3,2% USD/KRW 1147,28 -0,3% 1150,78 1147,22 -5,0% USD/CNY 6,8760 +0,1% 6,8665 6,8688 -1,0% USD/CNH 6,8527 +0,0% 6,8519 6,8545 -1,8% USD/HKD 7,7610 -0,0% 7,7612 7,7614 +0,1% AUD/USD 0,7682 +0,1% 0,7674 0,7690 +6,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,59 53,4 +0,4% 0,19 -2,0% Brent/ICE 56,04 55,81 +0,4% 0,23 -2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.235,28 1.235,00 +0,0% +0,28 +7,3% Silber (Spot) 17,98 17,98 -0,0% -0,00 +12,9% Platin (Spot) 1.002,60 1.003,90 -0,1% -1,30 +11,0% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,6% +0,02 +8,7% ===

